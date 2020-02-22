Süper Lig ekiplerinden Bursaspor camiasına geçmiş olsun mesajı! - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Şubat 2020, Cumartesi
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Süper Lig ekiplerinden Bursaspor camiasına geçmiş olsun mesajı!

TFF 1. Lig'in 23. haftasında oynanan Erzurumspor-Bursaspor karşılaşması için deplasmana giden Bursasporlu taraftarları taşıyan otobüs Aşkale'de devrilmişti. Yaşanan bu kötü olayın ardından Süper Lig ekipleri, yeşil-beyazlı camiaya sosyal medya hesapları üzerinden geçmiş olsun mesajı yayınladı.
22 Şubat 2020 Cumartesi 15:59 Güncelleme: 22.02.2020 16:02
Süper Lig ekiplerinden Bursaspor camiasına geçmiş olsun mesajı!

Bursaspor'un Erzurumspor ile oynadığı maç için Erzurum'a giden Bursasporlu taraftarlar talihsiz bir kazaya karışmıştı.

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Süper Lig ekiplerinden Bursaspor camiasına geçmiş olsun mesajı!

Taraftarları taşıyan otobüs, bugün saat 09.15 sıralarında Aşkale ilçesi Tepebaşı geçidinde seyir halindeyken önündeki tıra çarpmamak için manevra yapması üzerine devrilmişti.

Süper Lig ekiplerinden Bursaspor camiasına geçmiş olsun mesajı!

Yaşanan kazanın ardından Süper Lig ekipleri, Bursaspor camiası için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Süper Lig ekiplerinden Bursaspor camiasına geçmiş olsun mesajı!

İŞTE O MESAJLAR

Süper Lig ekiplerinden Bursaspor camiasına geçmiş olsun mesajı!
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