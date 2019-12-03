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03 Aralık 2019, Salı
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’da rota Şota

Kasımpaşa’da rota Şota

'in yerine arayışlarını sürdüren , 'la uzlaşmaya varamadı ve rotasını eski hocası Şota'ya çevirdi.

'in yerine arayışlarını sürdüren , 'la uzlaşmaya varamadı ve rotasını eski hocası Şota'ya çevirdi. 3 sezon Kasımpaşa'yı çalıştıran, 'un efsane isimlerinden Gürcü hocayla yapılan görüşmede, imza aşamasına gelindiği öğrenildi. Özbekistan'da Pakhtakor'u çalıştıran Şota, takımıyla şampiyonluk yaşadı.

  1. 3.12.2019
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