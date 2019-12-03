Kasımpaşa’da rota Şota

Kemal Özdeş'in yerine teknik direktör arayışlarını sürdüren Kasımpaşa, Hikmet Karaman'la uzlaşmaya varamadı ve rotasını eski hocası Şota'ya çevirdi. 3 sezon Kasımpaşa'yı çalıştıran, Trabzon'un efsane isimlerinden Gürcü hocayla yapılan görüşmede, imza aşamasına gelindiği öğrenildi. Özbekistan'da Pakhtakor'u çalıştıran Şota, takımıyla şampiyonluk yaşadı.