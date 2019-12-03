Süper Lig'de Şota bombası! İstanbul'a geldi ve imza... Kasımpaşa son dakika haberleri - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç
03 Aralık 2019, Salı
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'de Şota bombası! 'a geldi ve imza...

Süper Lig'de Şota bombası! İstanbul'a geldi ve imza...

'de ekibi , teknik direktörlük görevi için Özbekistan Süper Ligi'nden Pakhtakor takımını çalıştıran ve ligi şampiyon olarak tamamlayan Gürcü teknik adam 'yi düşünüyor... Son dakika haberine göre; ’ten boşalan koltuk için kulüp başkanı 'in yakın olduğu bilinen Şota Arveladze'nin düşünüldüğü öğrenildi. (TARIK DEMİR / FOTOMAC.COM.TR)

ekiplerinden 'da hareketli bir süreç yaşanıyor... Zor günler geçiren ve ligde geride kalan 13 haftada sadece 12 puan toplayabilen ekibinde ile yollar ayrılmıştı. Tecrübeli teknik adamdan boşalan koltuk için ise tanıdık bir isim gündemde: .

İSTANBUL'DA GÖRÜŞME VE İMZA...

Geçtiğimiz günlerde 'ye gelen Şota'nın yetkilileri ile de bir araya geldiği bilgisine ulaşıldı. Tarafların anlaşma kapsamında ilerleme kaydettiği ve imza aşamasına geldiği öğrenildi.

TARİHİ FARK VE ŞAMPİYONLUK!

Şota Arveladze yönetimindeki Pakhtakor, 14 takımın mücadele ettiği Özbekistan Süper Ligi'nde, lig bitimine 6 hafta kala şampiyonluğu garantilemişti. Oynanan 26 maçta 22 galibiyet 1 mağlubiyet alan Pakhtakor, 2. sıradaki Lokomotif Taşkent takımına 20 puan fark atarak 69 puanla şampiyonluk ipini göğüsledi.

SEZONU ÇİFTE KUPAYLA BİTİRDİ

Gürcü teknik direktör Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Pakhtakor, Özbekistan Süper Ligi'nin bitmesine haftalar kala garantilediği şampiyonluğun ardından Özbekistan Kupasını da kazandı.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR!

Özbek takımı ile 82 maça çıkan Şota, bu müsabakalarda 57 galibiyet alırken 14 beraberlik yaşadı. Gürcü hoca 11 kez de sahadan mağlup ayrıldı. Yıl sonunda sözleşmesi sona erecek olan Şota, Kasımpaşa ile imza aşamasında ancak son şartları tekrar gözden geçirip kararını vereceği bilgisi de alındı.

TÜRKİYE'YE YABANCI DEĞİL!

Haziran 2017'de Pakhtakor'un başına geçen Şota Arveladze, teknik adamlık kariyerinde daha önce Kayserispor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Maccabi Tel Aviv'i çalıştırmıştı.

HİKMET KARAMAN İDDİASI...

Öte yandan Kasımpaşa Gençlik Geliştirme Sorumlusu Serkan Reçber de şuan da herhangi bir takımı çalıştırmayan ile bir araya geldi. Bu görüşmenin fotoğrafı sosyal medyaya da yansırken tarafların ne konuştuğu hakkında henüz bilgi yok. Ancak iddialar, Karaman'ın Kasımpaşa'ya imza atacağı yönünde... Diğer yandan bu görüşmede Karaman'ın Kasımpaşa için şartlarının sorulduğu da konuşuluyor...

Özdeş'le yollarını ayıran Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörünü bu hafta içinde duyurması bekleniyor.

  1. 02.12.2019
  2. Güncelleme: 03.12.2019 13:59
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