Kasımpaşa Vanspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda TFF 2. Lig ekibi Vanspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın sahasında TFF 2. Lig ekibi Vanspor Futbol Kulübü ile yapacağı 5. tur ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde antrenörler İlyas Öztürk ve Erkan Çoker yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Pas ve top kapma organizasyonlarıyla devam eden idman, taktik çalışmayla tamamlandı.
Vanspor FK mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayan Kasımpaşa, tesislerinde kampa girdi.
- 03.12.2019
- Galatasaray'da 5 golcü 1 Gomis etmiyor!
- Fenerbahçe'nin transferi Muriç'ten! İşte o isim...
- Ersun Yanal'dan şok karar! İstanbulspor karşısında o ismi oynatmayacak
- Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Dünya yıldızı isim İstanbul'a geldi
- Kulüplerden flaş paylaşımlar! Fenerbahçe ve Galatasaray da katıldı
-
Girdi ve kart gördü
Toplam 1
Yorum
ozzy oziii
-
‘Kasıtlı’ iddiası!
Toplam 1
Yorum
hakan volkan gelmeden önce takım süperdi volkan takıma dahil oldu yine takım eski havasına büründü enteresan
-
Ahmet Nur Çebi: Verdiğimiz sözün arkasındayız
Toplam 1
Yorum
vaner Değerli başkan. bu taraftar sizi istedi. Size güveniyoruz. Beşiktaşın başarısı dışında mutlu olamayız.Size ve tüm takıma başarılar dileriz.
Kasımpaşa Vanspor maçı hazırlıklarını tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.