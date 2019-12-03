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03 Aralık 2019, Salı
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Vanspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kasımpaşa Vanspor maçı hazırlıklarını tamamladı

ekiplerinden , 5. turunda Stadyumu'nda 2. Lig ekibi Vanspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

, 'nda yarın sahasında 2. Lig ekibi Vanspor Futbol Kulübü ile yapacağı 5. tur ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde antrenörler İlyas Öztürk ve Erkan Çoker yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas ve top kapma organizasyonlarıyla devam eden idman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Vanspor FK mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayan Kasımpaşa, tesislerinde kampa girdi.

  1. 03.12.2019
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