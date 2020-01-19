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19 Ocak 2020, Pazar
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Tayfut Havutçu 'daki görevinden istifa etti!

Tayfut Havutçu Kasımpaşa'daki görevinden istifa etti!

ekiplerinden 'nın teknik direktörü istifa etti. Ligde iyi bir görüntü sergileyemeyen Kasımpaşa, son olarak 'a 6-0 mağlup olmuştu.

'da dönemi sona erdi. 49 yaşındaki teknik adam görevinden istifa ettiğini açıkladı. Kasımpaşa Kulübü'nün resmi internet sitesinden Tayfur Havutçu imzasıyla yayınlanan açıklamada, "Görev aldığım süre içerisinde mensubu olmaktan büyük onur duyduğum Kasımpaşa Spor Kulübü'ndeki görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Çalışma sürecim boyunca desteklerini esirgemeyen başta Kasımpaşa taraftarı olmak üzere spor kamuoyuna ve Kasımpaşa yönetimine teşekkür eder, Kasımpaşa'ya gelecek maçlarında başarılar dilerim" ifadeleri yer aldı.

KASIMPAŞA DÖNEMİ PEK PARLAK GEÇMEDİ

Tayfur Havutçu, Kasımpaşa kariyerinde istediği sonuçları alamadı. 1.5 ay önce takımın başına geçen Havutçu bu süre zarfında takımla 7 maça çıktı. Kasımpaşa bu maçlarda 5 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.

Son maçında adeta dağılan ekibi, karşılaşmadan 6-0'lık skorla mağlup ayrılmıştı. Havutçu, bu maçın ardından saatler sonra görevi bıraktığını açıkladı.

Kasımpaşa, teknik direktör Tayfur Havutçu yönetiminde çıktığı 7 maçta kalesinde toplam 23 gol gördü.

2-3 / Kasımpaşa-Beşiktaş
2-2 / Vanspor-Kasımpaşa
3-4 / Kasımpaşa-Gaziantep
5-1 / Başakşehir-Kasımpaşa
3-1 / Alanyaspor-Kasımpaşa
6-0 / Trabzonspor-Kasımpaşa

  1. 20.01.2020
  2. Güncelleme: 20.01.2020 00:24
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