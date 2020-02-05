Son dakika: Fuat Çapa Kasımpaşa'da | Son dakika Süper Lig haberleri - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç
05 Şubat 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kasımpaşa Haberleri Fuat Çapa Kasımpaşa'da!

'da!

Fuat Çapa Kasımpaşa'da!

Son olarak 'nun çalıştırdığı Kasımpaşaspor'da yeni teknik direktör belli oldu. Lacivert beyazlılar, tecrübeli teknik direktör ile anlaştı.

Süper Lig ekiplerinden 'da yeni teknik direktör oldu. Lacivert beyazlılar, son olarak ile çalışmıştı.

Lacivert beyazlılarından yapılan resmi açıklama şu şekilde;

"Kasımpaşamızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Fuat Çapa ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır.

Kasımpaşamıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Teknik Direktörümüz Fuat Çapa'ya çalışmalarında başarılar dileriz.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

ÇAPA İLE BİR KEZ DAHA!

Son olarak Eskişehirspor'u çalıştıran Fuat Çapa, 2010-11 sezonunda yine Kaısmpaşa ile çalışmıştı... O dönem yılın başında gelen teknik adam Kasımpaşa ile 21 maça çıkmış ve 1.1'lik galibiyet oranı yakalamıştı.

SON TEKNİK ADAM HAVUTÇU'YDU...

2019 yılı aralık ayının başında göreve gelen Tayfur Havutçu Kasımpaşa ile 5 maça çıkmış 1 galibiyet, 4 karşılaşmadan da yenilgiyle ayrılmıştı. Lacivert beyazlılar, yine Havutçu idaresinde Ziraat Türkiye Kupası'nda birer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

İSTİFA ETMİŞTİ

Havutçu, bu performansı sonrasında, "Görev aldığım süre içerisinde mensubu olmaktan büyük onur duyduğum Kasımpaşa Spor Kulübündeki görevimden istifa etmiş bulunmaktayım." demişti.

  1. 05.02.2020
  2. Güncelleme: 05.02.2020 15:06
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fuat Çapa Kasımpaşa'da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN