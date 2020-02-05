Fuat Çapa Kasımpaşa'da!

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da yeni teknik direktör Fuat Çapa oldu. Lacivert beyazlılar, son olarak Tayfur Havutçu ile çalışmıştı.

Lacivert beyazlılarından yapılan resmi açıklama şu şekilde;

"Kasımpaşamızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Fuat Çapa ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır.



Kasımpaşamıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Teknik Direktörümüz Fuat Çapa'ya çalışmalarında başarılar dileriz.



Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

ÇAPA İLE BİR KEZ DAHA!

Son olarak Eskişehirspor'u çalıştıran Fuat Çapa, 2010-11 sezonunda yine Kaısmpaşa ile çalışmıştı... O dönem yılın başında gelen teknik adam Kasımpaşa ile 21 maça çıkmış ve 1.1'lik galibiyet oranı yakalamıştı.

SON TEKNİK ADAM HAVUTÇU'YDU...

2019 yılı aralık ayının başında göreve gelen Tayfur Havutçu Kasımpaşa ile 5 maça çıkmış 1 galibiyet, 4 karşılaşmadan da yenilgiyle ayrılmıştı. Lacivert beyazlılar, yine Havutçu idaresinde Ziraat Türkiye Kupası'nda birer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

İSTİFA ETMİŞTİ

Havutçu, bu performansı sonrasında, "Görev aldığım süre içerisinde mensubu olmaktan büyük onur duyduğum Kasımpaşa Spor Kulübündeki görevimden istifa etmiş bulunmaktayım." demişti.