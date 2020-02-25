Kasımpaşa 7 hafta sonra
Denizli'yi Brecka ve Hajradinovic'in golleriyle mağlup eden Kasımpaşa, kötü gidişe 'dur' dedi.
Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Kasımpaşa, Denizlispor'u 2-0 mağlup ederek derin bir nefes aldı. Son galibiyetini 14 Aralık 2019'da Rize deplasmanında alan lacivert-beyazlı takım, sahasında konuk ettiği rakibini 22'de Brecka ve 83'te Hajradinovic'in attığı gollerle yenerek 7 maç sonra kazandı ve puanını 19'a yükseltti. Maç sonu eski sportif direktör Nursal Bilgin'den gelen vefat haberi nedeniyle camia üzgündü.
MAÇTA KALP KRİZİ GEÇİRİP VEFAT ETTİ
Kaımpaşa'nın eski sportif direktörü Nursal Bilgin, maç sırasında kalp krizi geçirip vefat etti. Denizlispor mücadelesinin 55. dakikasında tribünde fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırılan lacivert-beyazlıların eski sportif direktörü Nursal Bilgin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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