Kasımpaşa 7 hafta sonra - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç
25 Şubat 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kasımpaşa Kasımpaşa 7 hafta sonra

7 hafta sonra

Kasımpaşa 7 hafta sonra

'yi Brecka ve Hajradinovic'in golleriyle mağlup eden , kötü gidişe 'dur' dedi.

Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren , Denizlispor'u 2-0 mağlup ederek derin bir nefes aldı. Son galibiyetini 14 Aralık 2019'da deplasmanında alan lacivert-beyazlı takım, sahasında konuk ettiği rakibini 22'de Brecka ve 83'te Hajradinovic'in attığı gollerle yenerek 7 maç sonra kazandı ve puanını 19'a yükseltti. Maç sonu eski sportif direktör 'den gelen vefat haberi nedeniyle camia üzgündü.

MAÇTA KALP KRİZİ GEÇİRİP VEFAT ETTİ
Kaımpaşa'nın eski sportif direktörü Nursal Bilgin, maç sırasında kalp krizi geçirip vefat etti. Denizlispor mücadelesinin 55. dakikasında tribünde fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırılan lacivert-beyazlıların eski sportif direktörü Nursal Bilgin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

  1. 25.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kasımpaşa 7 hafta sonra haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN