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27 Şubat 2020, Perşembe
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defnedildi

Nursal Bilgin defnedildi

Kasımpaşa-Denizli maçında tribünde kalp krizi geçirip, vefat eden Paşa’nın eski sportif direktörü toprağa verildi.

Kasımpaşa-Denizli maçında tribünde kalp krizi geçirip, vefat eden Paşa'nın eski sportif direktörü toprağa verildi. Etiler Camisi'ndeki cenaze namazına Bilgin'in ailesi ile spor ve basın camiasından birçok isim katıldı. Cenaze, Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.
  1. 27.2.2020
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