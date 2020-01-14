Lukoki atağı

Transferde hücum hattına takviye arayışındaki Konyaspor, rotasını Bulgaristan'a çevirdi. Yeşil-beyazlılar, Ludogorets'te forma giyen 27 yaşındaki Kongolu sağ açık Lukoki'yle ilgileniyor. Ligde 19 maçta 6 gol, 4 asistle oynayan, kontratı bu sezon bitecek olan tecrübeli futbolcunun, Konya'ya gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Yeşil-beyazlı kurmayların da Bulgar kulübüyle kıran kırana bir pazarlığa giriştiği belirtildi.