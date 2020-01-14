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14 Ocak 2020, Salı
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atağı

Lukoki atağı

hücum hattına takviye arayışındaki , rotasını 'a çevirdi.

hücum hattına takviye arayışındaki , rotasını 'a çevirdi. Yeşil-beyazlılar, Ludogorets'te forma giyen 27 yaşındaki Kongolu sağ açık 'yle ilgileniyor. Ligde 19 maçta 6 gol, 4 asistle oynayan, kontratı bu sezon bitecek olan tecrübeli futbolcunun, 'ya gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Yeşil-beyazlı kurmayların da Bulgar kulübüyle kıran kırana bir pazarlığa giriştiği belirtildi.

  1. 14.1.2020
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