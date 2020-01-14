Lukoki atağı
Transferde hücum hattına takviye arayışındaki Konyaspor, rotasını Bulgaristan'a çevirdi.
Transferde hücum hattına takviye arayışındaki Konyaspor, rotasını Bulgaristan'a çevirdi. Yeşil-beyazlılar, Ludogorets'te forma giyen 27 yaşındaki Kongolu sağ açık Lukoki'yle ilgileniyor. Ligde 19 maçta 6 gol, 4 asistle oynayan, kontratı bu sezon bitecek olan tecrübeli futbolcunun, Konya'ya gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Yeşil-beyazlı kurmayların da Bulgar kulübüyle kıran kırana bir pazarlığa giriştiği belirtildi.
- 14.1.2020
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Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
Toplam 1
Yorum
MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
gururluyuz tebrikler filenin sultanları
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