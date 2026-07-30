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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konferans Ligi Nuri Şahin: Başından sonuna kadar asla hak etmediğimiz bir maç oldu

Nuri Şahin: Başından sonuna kadar asla hak etmediğimiz bir maç oldu

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Finlandiya ekibi Inter Turku'ya deplasmanda 2-0 yenilerek elenen İstanbul Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, Başından sonuna kadar maçı haketmediklerini söyledi. İşte detaylar...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 22:28
Nuri Şahin: Başından sonuna kadar asla hak etmediğimiz bir maç oldu

Şahin, Veritas Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maçta istediklerini sahaya yansıtamadıklarını belirten 37 yaşındaki teknik adam, "Başından sonuna kadar asla hak etmediğimiz bir maç oldu. Çok kötü geçen bir 90 dakika. Maçın hiçbir anında o hissi yakalayamadık. Çok büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz. Geçen sezon bu kadar emek verip bu şekilde elenmek hepimizin canını yakıyor. Bu kadar emek verdik, bunun acısını ne yazık ki yaşayacağız. Ancak yeniden ayağa kalkmamız lazım. Bu maçtan çok ders çıkarmamız lazım. Eğer doğru dersi çıkarırsak sezon bizim açımızdan iyi gider. Sezon hazırlıklarının ilk günü, oyuncularıma bu sezonun çok daha zor geçeceğini söylemiştim. Onlar da bugün bunu anlamıştır diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kamerunlu orta saha oyuncusu Olivier Kemen'in sakatlığı nedeniyle rövanşta forma giyememesinin elenmelerinde belirleyici olup olmadığıyla ilgili Nuri Şahin, "Sadece Kemen ile alakalı bir konu değil. Kemen bizim için çok önemli bir oyuncu ama olsaydı maçı kazanırdık diyemeyeceğim çünkü maçın başından sonuna kadar hiçbir zaman seviyemizi yakalayamadık. Oynayan oyuncuların elinden geleni yapması lazım. Maçın hiçbir anında ne yazık ki yoktuk." diye konuştu.

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