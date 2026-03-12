CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konferans Ligi AZ Alkmaar-Sparta Prag maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

AZ Alkmaar-Sparta Prag maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa’nın üç numaralı kupasında son 16 heyecanı başlıyor. Lig aşamasını 10 puanla 14. sırada tamamlayan ve play-off turunda Ermenistan temsilcisi Noah’ı geçerek turlayan AZ Alkmaar, lig aşamasını 13 puanla 4. sırada bitirerek doğrudan bu tura yükselen Sparta Prag ile karşılaşıyor. Lee-Roy Echteld yönetimindeki Alkmaar, AFAS Stadyumu’ndaki ilk maçta taraftar avantajını kullanarak Prag deplasmanı öncesi kapıyı aralamak istiyor. Sparta Prag ise deplasmanda alacağı gol veya gollerle turun favorisi olduğunu kanıtlamayı hedefliyor. Peki AZ Alkmaar-Sparta Prag maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 13:35
AZ Alkmaar-Sparta Prag maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

AZ Alkmaar-Sparta Prag maçını canlı takip etmek için tıklayın...

AFAS Stadyumu'ndaki zorlu randevuyu Avusturyalı hakem Sebastian Gishamer yönetecek. Ev sahibi AZ Alkmaar, play-off turunda ilk maçta 1-0 yenildiği Noah'ı rövanşta 4-0'lık net bir skorla geçerek ne kadar tehlikeli bir takım olduğunu göstermişti. Hollanda ekibinde gözler, lig aşamasında 5 golle takımın en skoreri olan Sven Mijnans'ın üzerinde olacak. Konuk ekip Sparta Prag cephesinde ise işler bir hayli yolunda; lig aşamasını ilk 4 içerisinde bitirerek doğrudan son 16 biletini alan Çek temsilcisi, turnuvanın gizli favorileri arasında gösteriliyor. Sparta Prag'ın en büyük gol umudu ise bu sezon sergilediği performansla dikkat çeken Lukas Haraslin olacak. İşte gecenin kritik mücadelesine dair tüm detaylar...

AZ Alkmaar-Sparta Prag MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçındaki AZ Alkmaar-Sparta Prag mücadelesi, 12 Mart Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye Saati ile 20.45'te start alacak.

AZ Alkmaar-Sparta Prag MAÇI HANGİ KANALDA?

AZ Alkmaar-Sparta Prag maçı, TRT Tabii Spor 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

AZ Alkmaar-Sparta Prag MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR 5

AZ Alkmaar-Sparta Prag MAÇI MUHTEMEL 11'LER

AZ Alkmaar: Owusu-Oduro; Dijkstra, Goes, Penetra, Van Duijl; Koopmeiners, Smit; Jensen, Mijnans, Daal; Parrott

Sparta Prag: Surovcik; Zeleny, Sevinsky, Uchenna; Rynes, Irving, Kairinen, Kaderabek; Haraslin, Kuchta, Mercado

ASpor CANLI YAYIN

Tedesco'dan flaş kaleci kararı! İşte F.Bahçe'nin Karagümrük 11'i
Zaniolo'dan F.Bahçe ve Mourinho itirafı!
DİĞER
EUROLEAGUE 29.HAFTA MAÇI BAŞLADI! Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Takvim gün gün rakamları açıklıyor! CHP'liler sanık Ekrem İmamoğlu'nu kaderine terk ediyor: Silivri ile yol ayrımı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Maxi Lopez'den Icardi açıklaması!
G.Saray'dan Bernardo Silva'ya kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zaniolo'dan F.Bahçe ve Mourinho itirafı! Zaniolo'dan F.Bahçe ve Mourinho itirafı! 13:21
F.Bahçe'yi üzen haber! Senesi... F.Bahçe'yi üzen haber! Senesi... 12:57
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 12:24
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Kızılyıldız'a konuk olacak! Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Kızılyıldız'a konuk olacak! 12:00
Celta Vigo-Lyon maçı ne zaman? Celta Vigo-Lyon maçı ne zaman? 12:00
Tedesco'dan flaş kaleci kararı! İşte F.Bahçe'nin Karagümrük 11'i Tedesco'dan flaş kaleci kararı! İşte F.Bahçe'nin Karagümrük 11'i 11:54
Daha Eski
Nottingham Forest-Midtjylland maçı ayrıntıları! Nottingham Forest-Midtjylland maçı ayrıntıları! 11:45
Beşiktaş'a Alman ön libero! Beşiktaş'a Alman ön libero! 11:43
Genk-Freiburg maçı tüm detayları! Genk-Freiburg maçı tüm detayları! 11:35
Ferencvaros-Sporting Braga maçı detayları! Ferencvaros-Sporting Braga maçı detayları! 11:25
Lille-Aston Villa maçı muhtemel 11'ler Lille-Aston Villa maçı muhtemel 11'ler 11:14
G.Saray'dan Bernardo Silva'ya kanca! G.Saray'dan Bernardo Silva'ya kanca! 11:10