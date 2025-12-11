Lech Poznan-Mainz maçı: Ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lech Poznan-Mainz maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi 5. haftasında Lech Poznan, Enea Stadion'da Mainz'i konuk ediyor. 16. sıradan yükseğe tırmanarak ilk 8'e yükselmek isteyen ev sahibi, ilk hafta Rapid Wien'e karşı aldığı 4-1'lik galibiyetin ardından başarısını sürdüremedi ve inişli çıkışlı bir dört hafta geçirdi. Deplasmanda Lincoln Red ve Rayo Vallecano'ya mağlup olan Niels Frederiksen'in ekibi, evinde hiç mağlup olmadı. Mainz ise 5. sıradan zirveyi hedefliyor. Universitatea mağlubiyeti dışında puan kaybetmeyen konuk takım, deplasmandaki 2. zaferi için mücadele edecek. İşte Lech Poznan-Mainz maçı detayları...

Lech Poznan-Mainz MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lech Poznan-Mainz maçı, 11 Aralık Perşembe günü oynanacak. Enea Stadion'da karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te start alacak.

Lech Poznan-Mainz MAÇI HANGİ KANALDA?

Romanyalı hakem Andrei Chivulete'nin düdük çalacağı Lech Poznan-Mainz maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Lech Poznan-Mainz MUHTEMEL 11'LER

Lech Poznan: Mrozek; Pereira, Monka, Skrzypczak, Gurgul; Kozubal, Rodriguez; Gholizadeh, Palma, Bengtsson; Ishak

Mainz: Batz; Da Costa, Hanche-Olsen, Leitsch; Widmer, Sano, Amiri, Mwene; Hollerbach, Lee; Weiper