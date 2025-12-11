CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konferans Ligi Lech Poznan-Mainz maçı: Ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lech Poznan-Mainz maçı: Ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lech Poznan ile Mainz, Konferans Ligi'nin 5. haftasında karşı karşıya geliyor. Puan tablosunda 6 puanla 16. sırada yer alan Polonya ekibi, geçen hafta Lausanne'ye karşı aldığı galibiyetle moral depolamasının ardından ilk 8'e yükselme hayaliyle rakibi karşısında sürpriz arayacak. Mainz ise 9 puanla 5. sırada yer alıyor. Bu sezon tek mağlubiyetini geçen hafta Universitatea'ya karşı alan konuk takım, yeni galibiyet serisinin ilk adımını deplasmanda atmak istiyor. Peki Lech Poznan-Mainz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025 Perşembe 07:56
Lech Poznan-Mainz maçı: Ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lech Poznan-Mainz maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi 5. haftasında Lech Poznan, Enea Stadion'da Mainz'i konuk ediyor. 16. sıradan yükseğe tırmanarak ilk 8'e yükselmek isteyen ev sahibi, ilk hafta Rapid Wien'e karşı aldığı 4-1'lik galibiyetin ardından başarısını sürdüremedi ve inişli çıkışlı bir dört hafta geçirdi. Deplasmanda Lincoln Red ve Rayo Vallecano'ya mağlup olan Niels Frederiksen'in ekibi, evinde hiç mağlup olmadı. Mainz ise 5. sıradan zirveyi hedefliyor. Universitatea mağlubiyeti dışında puan kaybetmeyen konuk takım, deplasmandaki 2. zaferi için mücadele edecek. İşte Lech Poznan-Mainz maçı detayları...

Lech Poznan-Mainz MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lech Poznan-Mainz maçı, 11 Aralık Perşembe günü oynanacak. Enea Stadion'da karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te start alacak.

Lech Poznan-Mainz MAÇI HANGİ KANALDA?

Romanyalı hakem Andrei Chivulete'nin düdük çalacağı Lech Poznan-Mainz maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Lech Poznan-Mainz MUHTEMEL 11'LER

Lech Poznan: Mrozek; Pereira, Monka, Skrzypczak, Gurgul; Kozubal, Rodriguez; Gholizadeh, Palma, Bengtsson; Ishak

Mainz: Batz; Da Costa, Hanche-Olsen, Leitsch; Widmer, Sano, Amiri, Mwene; Hollerbach, Lee; Weiper

