Hacken-Strasbourg maçı detayları!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Hacken-Strasbourg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında İsveç ekibi Hacken ile Fransız temsilcisi Strasbourg karşı karşıya gelecek. Ev sahibi Hacken 2 puanla 24. sırada yer alıyor. Konuk ekip Strasbourg ise 4 puan ile 4. sırada bulunuyor. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, arama motorlarında "Hacken-Strasbourg maçı ne zaman?", "Hacken-Strasbourg maçı hangi kanalda?" " gibi soruları aratıyor. İşte detaylar...

HACKEN-STRASBOURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Hacken-Strasbourg maçı 6 Kasım Perşembe günü TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.

HACKEN-STRASBOURG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Hacken: Berisha; Lindberg, Samuelsson, Helander, Lundqvist; Andersen, Gustafson; Layouni, Rygaard, Dahbo; Brusberg

Strasbourg: Penders; Doue, Hogsberg, Chilwell; Ouattara, El Mourabet, Barco, Moreira; Nanasi, Panichelli, Enciso