Dinamo Tirana - Jagiellonia Bialystok maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Dinamo Tirana - Jagiellonia Bialystok maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan, play-off rövanş maçlarıyla ile devam ediyor. İlk maçta Dinamo Tirana'nın deplasmanda Jagiellonia Bialystok'a 3-0 mağlup olmasının ardından iki takım lige adını yazdıran taraf olmak için kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Dinamo Tirana - Jagiellonia Bialystok maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Dinamo Tirana - Jagiellonia Bialystok MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dinamo Tirana - Jagiellonia Bialystok maçı 28 Ağustos Perşembe günü saat 21.45'te oynanacak. Goga Kikacheishvili'nin düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.