Differdange 03 - Drita maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan, play-off rövanş maçlarıyla ile devam ediyor. İlk maçta Differdange'nin deplasmanda Drita'ya 2-1 mağlup olmasının ardından iki takım lige adını yazdıran taraf olmak için kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Differdange 03 - Drita maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Differdange 03 - Drita MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Differdange 03 - Drita maçı 28 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Andrea Colombo'nun düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.