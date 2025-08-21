Wolfsberger AC-Omonia Nicosia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

Wolfsberger AC-Omonia Nicosia maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi play-off turunda futbolseverleri heyecanlandıran bir mücadele sahne alıyor. Wolfsberger AC ile Omonia Nicosia, iki ayaklı eşleşmenin ilk maçında kozlarını paylaşacak. Avrupa sahnesinde yoluna devam etmek isteyen iki ekip de hata yapmadan sahadan avantajlı bir skorla ayrılmanın planlarını yapıyor. Peki, Wolfsberger AC-Omonia Nicosia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

WOLFSBERGER AC-OMONIA NICOSIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi play-off turunda oynanacak Wolfsberger AC-Omonia Nicosia maçı 21 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.