Shakhtar Donetsk - Servette maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile İsviçre takımı Servette, play-off maçında mücadele edecek. Hakem Nicholas Walsh'ın düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Shakhtar Donetsk - Servette maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Shakhtar Donetsk - Servette MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Shakhtar Donetsk - Servette maçı 21 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Hakem Nicholas Walsh'ın düdük çalacağı karşılaşma Exxen'de canlı yayınlanacak. Hakim'in yardımcılığını Daniel McFarlane ve Francis Connor üstlenecek. Dördüncü hakemin Christopher Graham olduğu maçta VAR koltuğunda Andrew Dallas, AVAR'da ise Donald Robertson yer alacak.