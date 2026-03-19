TÜMOSAN Konyaspor'a tek gol yetti

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Natura Dünyası Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadele, ev sahibi takımın 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.
TÜMOSAN Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 85. dakikada Jackson Muleka kaydetti.
TÜMOSAN Konyaspor bu sonuçla puanını 30'a yükseltirken, Natura Dünyası Gençlerbirliği 25 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, Samsunspor deplasmanına konuk olacak. Natura Dünyası Gençlerbirliği ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.