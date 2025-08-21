Hibernian - Legia Varşova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Hibernian - Legia Varşova maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. İskoçya temsilcisi Hibernian ile Polonya takımı Legia Varşova, play-off maçında mücadele edecek. Hakem Mohammed Al Emara'nın düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hibernian - Legia Varşova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hibernian - Legia Varşova MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hibernian - Legia Varşova maçı 21 Ağustos Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Hakem Mohammed Al Emara'nın düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor. Orta hakemin yardımcılığını Turkka Valjakka ve Mika Lamppu üstlenecek. Dördüncü hakemin Peiman Simani olduğu maçta VAR koltuğunda Christian-Petru Ciochirca, AVAR'da ise Harald Lechner yer alacak.