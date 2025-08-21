Celje - Banik Ostrava maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Celje - Banik Ostrava maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Slovenya temsilcisi Celje ile Çek Cumhuriyeti takımı Banik Ostrava, play-off maçında mücadele edecek. Hakem Elchin Masiyev'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Celje - Banik Ostrava maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Celje - Banik Ostrava MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Celje - Banik Ostrava maçı 21 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Hakem Elchin Masiyev'in düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor. Orta hakemin yardımcılığını Elshad Abdullayev ve Parvin Talibov üstlenecek. Dördüncü hakemin Farid Hajiyev olduğu maçta VAR koltuğunda Luca Pairetto, AVAR'da ise Rashad Ahmadov yer alacak.