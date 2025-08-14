Egnatia Rrogozhine - Olimpija Ljubljana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Egnatia Rrogozhine - Olimpija Ljubljana maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan, 3. Ön Eleme Turu ile devam ediyor. İlk maçta Egnatia Rrogozhine'nin deplasmanda Olimpija Ljubljana ile golsüz berabere kalmasının ardından iki takım rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Egnatia Rrogozhine - Olimpija Ljubljana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Egnatia Rrogozhine - Olimpija Ljubljana MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Egnatia Rrogozhine - Olimpija Ljubljana maçı 14 Ağustos Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Hakem Urs Schnyder'in düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.