Dinamo Tirana - Hajduk Split maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Dinamo Tirana - Hajduk Split maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan, 3. Ön Eleme Turu ile devam ediyor. İlk maçta Dinamo Tirana'nın deplasmanda Hajduk Split'i 5-0 mağlup etmesinin ardından iki takım rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Dinamo Tirana - Hajduk Split maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Dinamo Tirana - Hajduk Split MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dinamo Tirana - Hajduk Split maçı 14 Ağustos Perşembe günü saat 21.45'te oynanacak. Denys Shurman'ın düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.