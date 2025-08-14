CANLI SKOR ANA SAYFA
Dinamo Tirana - Hajduk Split maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Dinamo Tirana - Hajduk Split maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Dinamo Tirana ile Hajduk Split kozlarını paylaşacak. Arena Kombetare'de oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dinamo Tirana - Hajduk Split maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2025 Perşembe 13:27 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2025 Perşembe 13:29
Dinamo Tirana - Hajduk Split maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Dinamo Tirana - Hajduk Split maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan, 3. Ön Eleme Turu ile devam ediyor. İlk maçta Dinamo Tirana'nın deplasmanda Hajduk Split'i 5-0 mağlup etmesinin ardından iki takım rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Dinamo Tirana - Hajduk Split maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Dinamo Tirana - Hajduk Split MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dinamo Tirana - Hajduk Split maçı 14 Ağustos Perşembe günü saat 21.45'te oynanacak. Denys Shurman'ın düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

SON DAKİKA
