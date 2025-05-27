CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konferans Ligi UEFA Konferans Ligi finali öncesi Real Betis ve Chelsea taraftarları arasında kavga çıktı

UEFA Konferans Ligi finali öncesi Real Betis ve Chelsea taraftarları arasında kavga çıktı

UEFA Konferans Ligi'nde İspanyol temsilcisi Real Betis ve İngiliz devi Chelsea arasında oynanacak final karşılaşması öncesi taraftarları arasında kavga çıktı.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2025 Çarşamba 01:03
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
UEFA Konferans Ligi finali öncesi Real Betis ve Chelsea taraftarları arasında kavga çıktı

Polonya'nın Wroclaw kentindeki final müsabakası için şehire gelen İngiliz ve İspanyol taraftarlar, UEFA etkinliklerinin yapıldığı Market Square'da karşı karşıya geldi.

Polonya polisinin önlem almasına rağmen taraftarlar arasında kavga çıktı. Polis, yaşanan olaya ses bombasıyla müdahale ederken bazı taraftarlar gözaltına alındı.

Olaylarda yaralananlara ilk müdahalelerini arkadaşları yaptı.

İşte o anlar...

Fenerbahçe Japon yıldızın peşinde!
Arda Turan'ın yeni takımı resmen açıklandı!
DİĞER
Melih Mahmutoğlu'ndan Galatasaray'a kutlama göndermesi! Euroleague şampiyonluğu Kadıköy'de böyle kutlandı...
Başkan Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: 10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim
Ansu Fati için anlaşma sağlandı!
REKLAM - Türk Telekom
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
11 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi 11 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi 23:07
Sezonun golü Yunus Akgün'den! Sezonun golü Yunus Akgün'den! 21:53
Arda Turan'ın yeni takımı resmen açıklandı! Arda Turan'ın yeni takımı resmen açıklandı! 21:44
Barcelona Yamal'ın sözleşmesini uzattı! Barcelona Yamal'ın sözleşmesini uzattı! 21:42
Süper Lig'de 37. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Süper Lig'de 37. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 20:01
Fırtına'nın Antalya mesaisi başladı! Fırtına'nın Antalya mesaisi başladı! 19:52
Daha Eski
F.Bahçe Beko taraftarıyla şampiyonluğu kutladı! F.Bahçe Beko taraftarıyla şampiyonluğu kutladı! 18:12
G.Saray ilk transferini yaptı! G.Saray ilk transferini yaptı! 17:46
Ansu Fati için anlaşma sağlandı! Ansu Fati için anlaşma sağlandı! 16:50
G.Saray'dan Yunus Akgün açıklaması! G.Saray'dan Yunus Akgün açıklaması! 16:05
G.Saray 5 yıldızlı bayrağı astı! G.Saray 5 yıldızlı bayrağı astı! 15:45
Xabi Alonso'dan Arda Güler kararı! Xabi Alonso'dan Arda Güler kararı! 15:38