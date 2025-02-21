  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Konferans Ligi UEFA Konferans Ligi’nde Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu!

UEFA Konferans Ligi’nde Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu!

UEFA Konferans Ligi’nde son 16 turu eşleşmeleri, gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu. İşte kura çekimi sonucunda ortaya çıkan eşleşmeler...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 Cuma 16:26 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2025 Cuma 16:38
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
UEFA Konferans Ligi’nde Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu kura çekimi bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleşti. Kura çekiminde son 16 turu eşleşmeleri ile birlikte muhtemel çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri de belirlendi.

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde:

Jagiellonia - Cercle Brugge

Molde - Legia Varşova

Celje - Lugano

Pafos - Djurgarden

Panathinaikos - Fiorentina

Borac - Rapid Wien

Real Betis - Vitoria Guimaraes

Kopenhag - Chelsea

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçları 6 Mart'ta, rövanş maçları ise 13 Mart'ta oynanacak.

F.Bahçe'nin rakibi belli oldu!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Son Bilet filminin yıldızı Halil İbrahim Ceyhan’dan itiraflar: Özel hayatım kırmızı çizgimdir!
Başkan Erdoğan'dan "Büyük Kongre" mesajı: Yeni bir dönemin kapılarını açacağız
G.Saray'ın vedası Hollanda basınının gündeminde!
G.Saray'da flaş ayrılık! AZ Alkmaar maçı sonrası bileti kesildi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Derbi 100’den fazla ülkede canlı yayınlanacak Derbi 100’den fazla ülkede canlı yayınlanacak 16:48
Freiburg-Werder Bremen maçı ne zaman? Freiburg-Werder Bremen maçı ne zaman? 16:19
Rennes-Reims maçı ne zaman? Rennes-Reims maçı ne zaman? 16:12
Lecce-Udinese maçı ne zaman? Lecce-Udinese maçı ne zaman? 16:03
Arda Güler'in yeni takımını duyurdular! Arda Güler'in yeni takımını duyurdular! 16:01
Celta Vigo-Osasuna maçı ne zaman? Celta Vigo-Osasuna maçı ne zaman? 15:55
Daha Eski
Fenerbahçe-Rangers maçı ne zaman? Fenerbahçe-Rangers maçı ne zaman? 15:39
Rangers hangi ülkenin takımı? Rangers hangi ülkenin takımı? 15:16
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun rotası açıklandı Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun rotası açıklandı 15:13
G.Saray'da F.Bahçe mesaisi başladı G.Saray'da F.Bahçe mesaisi başladı 15:10
F.Bahçe'nin rakibi belli oldu! F.Bahçe'nin rakibi belli oldu! 15:01
Devler Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu Devler Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu 14:34