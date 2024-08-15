Decic Tuzi - Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Decic Tuzi - Helsinki maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Decic Tuzi ile Helsinki karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Decic Tuzi - Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

DECIC TUZI - HELSINKI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Decic Tuzi - Helsinki maçı 15 Ağustos Perşembe günü TSİ 22.00'de oynanacak. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor.