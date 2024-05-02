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Fiorentina 3-2 Club Brugge (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Konferans Ligi yarı final ilk maçında Fiorentina, gol düellosuna sahne olan karşılaşmada Club Brugge'yi 3-2 mağlup etti.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2024 Cuma 00:03 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2024 Cuma 00:10
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Fiorentina 3-2 Club Brugge (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fiorentina ile Club Brugge yarı final ilk maçında karşı karşıya geldi.

5 golün çıktığı mücadelede kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi ekip oldu. Fiorentina'nın galibiyet gollerini 5. dakikada Riccardo Sottil, 37. dakikada Andrea Belotti ve 90+1. dakikada Mbala Nzola kaydetti. Club Brugge'ün golleri ise 17. dakikada penaltıdan Hans Vanaken ve 63. dakikada Igor Thiago'dan geldi. Öte yandan konuk ekipte Raphael Onyedika 61. dakikada kırmızı kart gördü.

Eşleşmenin rövanş müsabakası ise 8 Mayıs Çarşamba günü saat 19.45'te Belçika'da oynanacak ve turu geçen takım bu maçta belli olacak.

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