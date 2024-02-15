Ajax - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Ajax - Bodo/Glimt maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Ajax ile Bodo/Glimt karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Ajax - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

AJAX - BODO/GLIMT MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ajax - Bodo/Glimt maçı 15 Aralık Perşembe günü TSİ 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.