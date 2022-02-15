Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile kozlarını paylaşacak. Son olarak Giresunspor maçını 2-1 kazanarak moral bulan sarı lacivertliler, bu karşılaşmayı da kazanmak istiyor. Peki, Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

FENERBAHÇE SLAVIA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

17 Şubat Perşembe günü oynanacak Fenerbahçe - Slavia Prag maçı saat 23.00'te başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'İ

Altay, Serdar Aziz, Szalai, Min Jae, İrfan Can, Osayi, Gustavo, Mert Hakan, Mesut Özil, Valencia, Berisha.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında 17 Şubat Perşembe günü Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı konuk edecek Fenerbahçe hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanda, çabukluk idmanlarının ardından üç gruba ayrılan oyuncular çeşitli pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdi.

Çift kale maç sonrası bireysel çalışmalarla idman sona ererken GZT Giresunspor maçında görev yapan futbolcular antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışıp ikinci bölümünde ise yenileme antrenmanları yaptı.

Mesut Özil takımla birlikte çalışırken, Filip Novak saha idmanlarına başladı. Serdar Dursun günü bireysel programı doğrultusunda çalışarak tamamlarken; Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci'nin tedavisi devam etti.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarına bugün yapacağı idmanla devam edecek.