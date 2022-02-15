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SPOR HABERİ - Fenerbahçe Slavia Prag maçının hakemi belli oldu! Maurizio Mariani...

Spor haberi... Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde evinde Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı konuk edecek. Karşılaşmanın oynanamasına az bir süre kala mücadelede düdük çalacak hakem de belli oldu. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2022 Salı 12:27 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2022 Salı 12:41
SPOR HABERİ - Fenerbahçe Slavia Prag maçının hakemi belli oldu! Maurizio Mariani...

UEFA Konsferans Ligi'ndeki temsilcimi Fenerbahçe Play-Off turunda Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek. Tarihinde ilk kez eşleşen iki takımın mücadelesi 17 Şubat saat 20.45'te (TSİ) oynanacak.

Karşılaşmanın oynanmasına kısa bir süre kala, mücadelede düdük çalacak hakem de belli oldu. Buna göre; Fenerbahçe-Slavia Prag maçında İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yöneteceği açıklandı.

Maurizio Mariani daha önce Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi D Grubu'nda oynanan ve 1-1 eşitlikle sona eren E.Frankfurt karşılaşmasında düdük çalmıştı. Bu karşılaşmada Mariani Fenerbahçe aleyhine 4 kez sarı kartına başvurmuştu.

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