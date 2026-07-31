Metehan Altunbaş Kocaelispor’a

Ligde ilk 5'i hedefleyen Kocaelispor, Eyüp'ten 23 yaşındaki santrfor Metehan Altunbaş'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Yönetimin, Altunbaş ve Eyüp'le yaptığı görüşmelerde önemli bir mesafe katettiği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon 18 maçta oynayan genç forvet, 7 gol, 1 asistle takımının ligde kalmasına katkı sağladı.
Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2026 06:50
Ligde ilk 5'i hedefleyen Kocaelispor, Eyüp'ten 23 yaşındaki santrfor Metehan Altunbaş'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Yönetimin, Altunbaş ve Eyüp'le yaptığı görüşmelerde önemli bir mesafe katettiği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon 18 maçta oynayan genç forvet, 7 gol, 1 asistle takımının ligde kalmasına katkı sağladı.