Serdar Dursun: Daha ölmedik yeğen

Serdar Dursun: Daha ölmedik yeğen

Kocaelispor'un Corendon Alanyaspor galibiyetindeki 2. golünü kaydeden 34 yaşındaki Serdar Dursun, "Daha ölmedik yeğen" paylaşımı dikkat çekti.

Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 09:57
Serdar Dursun: Daha ölmedik yeğen

Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor forması giyen Serdar Dursun, Corendon Alanyaspor galibiyeti ardından ilginç bir paylaşım yaptı. Akdeniz ekibini evinde konuk eden Kocaelispor'un maçtaki ikinci golünü kaydederek bu sezon ilk gol sevinci yaşayan 34 yaşındaki Serdar Dursun sosyal medya hesabından "Daha ölmedik yeğen" dedi.

Geçtiğimiz haftalarda verdiği demeçte; daha fazla süre almak istediğini, Kocaelispor ile yeniden çıkış yaparak milli takım forması giymek istediğini açıklayan deneyimli oyuncu, takımın golcüsü Bruno Petkovic'in sakatlığının ardından Konyaspor maçında da ilk 11'de başlamış ve hücum hattında sergilediği etkili performansıyla dikkat çekmişti.

