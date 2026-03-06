CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Futbolseverler, Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında görev alan hakem Ozan Ergün hakkında bilgi arıyor. Kaç yaşında olduğu, kariyerine ne zaman başladığı ve hangi liglerde görev aldığı merak ediliyor. Ozan Ergün, hakemlik kariyerinde gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Maç yönetiminde deneyimi ve hangi maçlarda görev aldığı detayları haberimizde yer alıyor.

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 11:04 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 11:05
Hakem Ozan Ergün, Süper Lig ve Türkiye Kupası karşılaşmalarında görev alıyor. Futbolseverler, "Ozan Ergün kimdir?", "Kaç yaşında?" ve "Hangi maçları yönetiyor?" sorularına yanıt arıyor. Ozan Ergün'ün hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Ozan Ergün'ün yönettiği maçlar, hakemlik kariyerindeki başarılar ve güncel maç görevleri hakkında tüm bilgiler haberimizde detaylı şekilde yer alıyor. Peki, Ozan Ergün kimdir? Hakem Ozan Ergün kaç yaşında, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

OZAN ERGÜN KİMDİR?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında futbolseverlerin nefesini kesecek olan Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, 7 Mart 2026 Cumartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak dev mücadeleyi İstanbul bölgesi hakemi Ozan Ergün yönetecek.

FORMDA HAKEM ZORLU GÖREVDE

Son dönemde Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda gösterdiği performansla dikkat çeken Ozan Ergün, kariyerinin en önemli sınavlarından birine çıkıyor. Ergün, bu dev randevu öncesinde oldukça yoğun bir maç trafiğinden geçti. Genç hakem, son olarak 3 Mart'ta Trabzonspor'un Başakşehir'i deplasmanda 4-2 mağlup ettiği kupa maçında görev yapmıştı.

TAKIMLARIN OZAN ERGÜN İLE KARNESİ

Ozan Ergün'ün yönettiği maçlarda hem Beşiktaş hem de Galatasaray bu sezon başarılı sonuçlar aldı. Ergün, Beşiktaş'ın evinde Göztepe'yi 4-0 ve Kayserispor'u 1-0 yendiği karşılaşmalarda düdük çalan isimdi. Galatasaray cephesinde ise sarı-kırmızılıların deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup ettiği maçta sahadaydı. Ayrıca, 10 Ocak'taki Fenerbahçe - Galatasaray Süper Kupa finalinde de dördüncü hakem olarak görev almıştı.

OZAN ERGÜN'ÜN YÖNETTİĞİ SON KARŞILAŞMALAR

Derbi hakeminin son dönemde yönettiği diğer önemli maçlar ise şu şekilde sonuçlandı:

3 Mart 2026: Başakşehir 2-4 Trabzonspor (Kupa)

27 Şubat 2026: İstanbulspor 1-2 Iğdır FK (1. Lig)

22 Şubat 2026: Beşiktaş 4-0 Göztepe (Süper Lig)

13 Şubat 2026: Esenler Erokspor 3-1 Manisa FK (1. Lig)

8 Şubat 2026: Rizespor 0-3 Galatasaray (Süper Lig)

24 Ocak 2026: Van Spor 3-0 Iğdır FK (1. Lig)

19 Ocak 2026: Beşiktaş 1-0 Kayserispor (Süper Lig)

15 Aralık 2025: Fenerbahçe 4-0 Konyaspor (Süper Lig)

