Deniz Gül kimdir? Deniz Gül kaç yaşında, nereli?

Santrfor pozisyonunda oynayan Deniz Gül, İsveçli-Türk millî futbolcular arasında öne çıkan isimlerden biridir. Profesyonel futbol kariyerini Porto çatısı altında sürdüren genç oyuncu, güçlü fiziği ve bitiriciliğiyle dikkat çekiyor. 2004 doğumlu olan Deniz Gül, İsveç doğumludur ve Türk asıllıdır. Performansıyla hem kulüp hem de millî takım seviyesinde adından söz ettiriyor. Peki, Deniz Gül kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? Deniz Gül'ün hayatı ve kariyeri hakkındaki detaylar FOTOMAÇ.com'da...

DENİZ DANIEL GÜL KİMDİR?

Deniz Daniel Gül 2 Temmuz 2004 doğumlu santrfor mevkiinde görev yapan İsveçli-Türk millî futbolcudur. Fizik gücü, bitiriciliği ve ceza sahasındaki etkinliğiyle dikkat çeken genç golcü, kariyerini Portekiz temsilcisi FC Porto formasıyla sürdürüyor.

FUTBOL KARİYERİNE BAŞLANGICI

Futbola İsveç'te Stuvsta IF altyapısında başlayan Deniz Gül, kısa süre içerisinde gösterdiği performansla dikkat çekti. Ardından sırasıyla Segeltorps IF, IF Brommapojkarna, AIK ve FC Djursholm altyapılarında forma giydi. Gelişimini sürdüren Gül, 16 yaşında Hammarby IF altyapısına transfer olarak kariyerinde önemli bir adım attı.

Hammarby IF Dönemi

Deniz Gül, 2023 yılının sonlarına doğru Hammarby IF A Takımı'nda forma şansı bulmaya başladı. Profesyonel kariyerindeki ilk maçına, 23 Ağustos 2023 tarihinde İsveç Kupası'nda oynanan Hudiksvalls FF karşılaşmasında çıktı. Bu maçta 83. dakikada Marcus Rafferty'nin yerine oyuna dahil oldu. Allsvenskan'daki ilk maç deneyimini ise 22 Ekim 2023 tarihinde, Djurgården IF'e karşı oynanan Stockholm derbisinde yaşadı.

FC Porto Transferi

Genç yaşta Avrupa futbolunun dikkatini çeken Deniz Gül, 2024 yaz transfer döneminde Portekiz devi FC Porto'ya transfer oldu. Porto, bu transfer için 5 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Deniz Gül, yeni kulübüyle 2029 yılına kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşme imzaladı.