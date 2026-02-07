CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Ali Demirbilek kimdir? Ali Demirbilek kaç yaşında, nereli?

Ali Demirbilek hayatı ve kariyeri futbol kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Kulübün altyapısında yetişen genç futbolcu, gösterdiği performansın ardından 2024-2025 sezonu itibarıyla A takıma yükseldi. Millî takım kariyerinde Türkiye U15 ve U16 kategorilerinde forma giyen Demirbilek, toplamda 20 maçta 5 gol atma başarısı gösterdi. "Ali Demirbilek kaç yaşında?" sorusu sıkça soruluyor.

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2026 Cuma 18:40 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 12:59
ALİ DEMİRBİLEK KİMDİR?

Ali Demirbilek 5 Ocak 2009 doğumludur. Ali Demirbilek, sol kanat mevkisinde görev yapan genç bir Türk futbolcudur. Sahada hızı ve hücum katkısıyla dikkat çeken Demirbilek, 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola kulübünün altyapısında başlayan Ali Demirbilek, gösterdiği başarılı performansın ardından 2024-2025 sezonu itibarıyla A takım kadrosuna dahil edildi.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Ali Demirbilek, alt yaş millî takımlarında da forma giydi. Türkiye U15 Millî Takımı'nda 7, Türkiye U16 Millî Takımı'nda ise 13 kez görev aldı. Bu karşılaşmalarda toplam 5 gol atarak millî takım kariyerine önemli bir katkı sağladı.




