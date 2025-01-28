Survivor Almeda kaç yaşında, ne iş yapıyor? - Almeda Baylan kimdir, aslen nereli?

Survivor yeni sezon izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Yarışmacılar arasında yer alan Almeda Baylan ise merak konusu oldu. Peki, Survivor Almeda kimdir? Almeda Baylan kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte merak edilen detaylar...

SURVIVOR ALMEDA BAYLAN KİMDİR?

Survivor Almeda Baylan Osmaniye'de dünyaya geldi. Spor ile içli dışlı olduğu bilinen yarışmacı özellikle yüzme ve dalış sporu ile ilgileniyor. Sosyal medyada çok fazla paylaşımı olmamasına rağmen 156 bin takipçisi bulunan Almeda Baylan, Instagram'da 'almedabaylan' kullanıcı adıyla yer alıyor

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