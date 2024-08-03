KUZEY TUNÇELLİ KİMDİR? | Milli yüzücü Kuzey Tunçelli kaç yaşında, nereli? Hayatı ve biyografisi...

KUZEY TUNÇELLİ KİMDİR? | Paris 2024'te milli sporcumuz Kuzey Tunçelli yüzme kategorisinde finale kalarak Olimpiyat tarihimizde bir ilke imza attı. 1500m serbest stil seçmelerinde finale kalan milli yüzücü, bu başarı ile küçük yaşında Türk tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Peki Milli yüzücü Kuzey Tunçelli kimdir, kaç yaşında, nereli?

MİLLİ YÜZÜCÜ KUZEY TUNÇELLİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

30 Ağustos 2007'de doğan 17 yaşındaki Kuzey Tunçelli, 2023 yılı Nisan ayında Türkiye Dünya Şampiyonası Seçmeleri'nde 1500 m serbest stilde 15 dakikanın altında derece yapan 15 yaş altındaki ilk yüzücü oldu. 2023 Dünya Su Sporları Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 800 m ve 1500 m serbestte yarıştı ve birinci oldu. 2024 Dünya Su Sporları Şampiyonası'na katılan Tunçelli, 1500 m serbestte finale yükseldi. Haziran 2024'te Belgrad'daki şampiyonada 1500 m serbestte Avrupa şampiyonu oldu.

Antrenörü Milli Takım Teknik Direktörü Aykut Çelik olan milli yüzücü, 2024 Paris Olimpiyatlarında elde etitği başarıyla tarihimizde bir ilke imza attı.

Fenerbahçe Kulübü'nün yüzücüsü Tunçelli 1500m serbest stil seçmeleri serisinde 14:45.27 ile birinci, genel klasmanda ise 5. olarak ilk 8 içerisinde yer aldı ve tarihe geçen başarı ile finale yükseldi.

KUZEY TUNÇELLİ FİNAL YARIŞMASI NE ZAMAN?

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli'nin final mücadelesi 4 Ağuıstos Pazar günü saat 19.37'de gerçekleştirilecek.