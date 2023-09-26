Haberler Kimdir ARDA GÜLER KİMDİR? | Arda Güler nereye transfer oldu? Arda Güler KAP detayları...

ARDA GÜLER KİMDİR? | Arda Güler nereye transfer oldu? Arda Güler KAP detayları...

Türk futbolunun parlayan yıldızı Arda Güler, transfer piyasasının en önemli figürleri arasında yer aldı. Fenerbahçe ile 2022-2023 sezonunda muhteşem bir performans sergileyen Arda Güler'in yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Arda Güler kimdir? Arda Güler nereli? Hangi takımlarda oynadı? Pozisyonu ne? Nereye transfer oldu? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2023 Pazar 23:31 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 16:01
ARDA GÜLER KİMDİR? | Arda Güler nereye transfer oldu? Arda Güler KAP detayları...

Fenerbahçe ve Türk futbolunun parlayan yıldızı Arda Güler, Real Madrid ile anlaşmaya vardı. 6 yıllık sözleşme imzalayan Arda Güler'in yeni kariyeri öncesinde yaşamına dair detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arda Güler kimdir? Arda Güler nereli? Hangi takımlarda oynadı? Pozisyonu ne? Nereye transfer oldu?

ARDA GÜLER KİMDİR?

25 Şubat 2005 yılında Ankara'da dünyaya gelen Arda Güler, 176 cm boyunda ve 10 numara pozisyonunda oynuyor. Milli forma ile 4 maça çıkan genç futbolcu 1 gol katkısında bulundu. Attığı gol puskas adayları arasında yer aldı. 15 Milyon Euro bonservis bedeli bulunan Arda Güler, sol ayaklıdır. Gençlerbirliği altyapısında futbola başlayan Arda Güler, Fenerbahçe altyapısı ve A takımında forma giydi. Arda Güler bu sezon 35 maçta 6 gol 7 asist üretmiştir.

ARDA GÜLER NEREYE TRANSFER OLDU?

Arda Güler, İspanya La Liga devi Real Madrid ile 6 yıllık sözleşme imzaladı. Real Madrid, Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro + 10 Milyon Euro bonus olacak şekilde bonservis bedeli ödedi. Fenerbahçe'nin KAP açıklamasında,

"Profesyonel Futbolcumuz Arda Güler'in İspanyol Kulübü Real Madrid CF'e, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 20.000.000 Avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri Real Madrid CF tarafından ödenecektir.

Transfer bedeline ilaveten, Futbolcunun performansına bağlı olarak Real Madrid CF tarafından, Kulübümüze azami 10.000.000 Avro bonus bedeli ödenecektir. Ayrıca, Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; Real Madrid CF'in elde edeceği transfer bedelinin %20'si sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödenecektir. " ifadelerine yer verilmiştir.

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