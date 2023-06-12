MASTERCHEF BERKER KİMDİR? | Masterchef Berker Başmanav nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

MASTERCHEF BERKER KİMDİR? | En sevilen yarışma programları arasında yer alan Masterchef, yeni sezona en lezzetli yemeklerle giriş yapmaya hazırlanıyor. MasterChef 2023'te jüri koltuğunda aynı isimler yer alırken yarışmacılardan Berker Başmanav, arama motorlarında en çok sorgulanan isimler arasında yer aldı. Peki Masterchef Berker Başmanav kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF BERKER BAŞMANAV NERELİ, KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

MasterChef 2020'de de yarışan Berker Başmanav, 26 yaşındadır. Bu sezon All Star kadrosunda yer alan Berker'in memleketi ise Sakarya Hendek olarak bilinmektedir. Berker'in profesyonel aşçılık geçmişi bulunuyor. Yarışmacı aynı zamanda sosyal medyada yaptığı tarifleri takipçileriyle paylaşmaktadır.