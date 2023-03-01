BAŞIM BELADA AZAM KİMDİR? | Keremcem kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Keremcem evli mi, burcu, boyu ve kilosu...

atv ekranlarının yeni dizisi Başım Belada, sıradışı konusu ve birbirinden yetenekli isimlerin yer aldığı kadrosuyla akşamlara renk katmaya geliyor. İlk fragmanıyla tüm ilgiyi üzerinde toplayan dizinin yönetmenliğini Hatice Memiş ve Ulaş Cihan Şimşek birlikte üstleniyor. Peki Başım Belada Azam karakteri kimdir? Keremcem kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Keremcem evli mi, burcu, boyu ve kilosu ve tüm merak edilenler haberimizde...

KEREMCEM KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

Gerçek ismi Kerem Cem Dürük olan 46 yaşındaki Keremcem, 28 Aralık 1977'de, resmî kayıtlara göre ise 5 Ocak 1978 tarihinde Muğla Milas'ta doğdu. İlköğrenimini Milas Sakarya İlkokulunda gördü. Aslen Muğlalıdır. İzmir Özel Fatih Kolejindeki ortaöğreniminden sonra Muğla Turgutreis Lisesinden 1995 senesinde mezun oldu. Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 2003'te mezun oldu. Gitar çalmaya lise yıllarında başladı, sözü ve müziği kendisine ait ilk bestesi olan ve ilk albümünde de yer alan "Elimde Değil" şarkısını 1996'da Ankara'da yaptı.

Daha sonra üniversite yıllarında tanıştığı arkadaşı Yunus Adak'la beste çalışmalarına devam etti. 2001'de Yonca Evcimik'in teşvikiyle İstanbul'a geldi. Yine onun vasıtasıyla 2004'te Aykut Gürel'le çalışmaya başladı. 2004'te ilk albümü Eylül, İrem Records etiketiyle piyasaya çıktı. "Nerelere Gideyim", "Pardesü", "Ağlayalım Beraber" ve "Aşk Oyunu" gibi sevilen şarkılarını içeren bu albüm ona POPSAV ve Altın Kelebek'ten "En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı" ödüllerini getirdi.

Aynı sene TRT'de yayınlanan TV filmi "Kerem ile Aslı"nın "Kerem"i oldu. 2005 senesinde onu daha büyük kitlelere tanıtan Aşk Oyunu dizisinde Sarp adlı karakteri canlandırdı. Aynı sene Seden Gürel'le düet albümleri Maia'yı çıkarttılar. Sezen Aksu ve Özdemir Erdoğan'ın sevilen şarkısı "Küçük Bir Aşk Masalı"nı yeniden yorumladılar.

2006'da Haldun Dormen yönetimindeki "Broadway'den İstanbul'a" isimli müzikal projede "Notre Damme de Paris", "Grease", "Hisseli Harikalar" ve "Lüküs Hayat" müzikallerinden şarkılar söyledi. Aynı sene 2. solo albümü "Aşk Bitti"yi çıkardı. "Aşk Bitti", "Aman Aman", "Kalenin Fethi" bu albümde en sevilen şarkılar oldu. Müzikalde seslendirdiği "Birlikte" isimli şarkısı da bu albümde yer aldı. "Aşk Bitti" albümü ile "Kral Müzik Ödülleri"nde En İyi Erkek Sanatçı seçildi. Bir Walt Disney yapımı olan High School Musical 2 filminin soundtrack albümünde iki şarkı seslendirdi ve bu albümden "İçimdeki Müzik Sensin" video klibi Almanya, ABD ve birçok ülkede gösterildi.

Çirkin Ördek Yavrusu isimli animasyon filminde bir ördeği seslendirmesi, bu alandaki ilk deneyimiydi. 2007'de "İki Yabancı" adlı TV dizisinin "Dr. Cem"i oldu. 2008'de Romanya'dan "İmba" grubuyla "Ateşler İçinde" isminde bir single albüm çıkardı. Aynı sene "Elif" isimli TV dizisinin "Ahmet"i oldu. "High School Musical 3" sinema filminde ve soundtrack albümünde de yer alan "Senle Olmak İsterim" isimli şarkıyı seslendirdi.

2009'da 3. solo albüm "Dokun"u yine İrem Records etiketiyle Aykut Gürel prodüktörlüğünde çıkardı. Daha albüm çıkmadan "Kita"yla birlikte seslendirdikleri ve müzik kanallarında uzun süre 1 numarada kalan "Hayallerin Peşinde" isimli video klip, 3D animasyon bir karakterle gerçek görüntünün beraber kullanılması açısından Türkiye'de bir ilk oldu. Albümün ikinci klibi "Sana Ferrari Gerekti" isimli şarkıya çekildi. İstanbul, Anadolu, Almanya, Kıbrıs ve Azerbaycan'da 170'in üzerinde konser verdi.

2009 senesinin Ağustos ayı ortalarında askere gitti. Vatani görevini 323. Kısa Dönem olarak 2010 yılının Ocak ayında tamamladı. Keremcem, gitmeden önce son albümü "Dokun"da yer alan dört ayrı şarkıya klip çekti. "İmtihan" adını taşıyan ve uzun süre listelerdeki yerini koruyan ilk klibin ardından "Son Bir Kez / Ağustos Böcekleri" ile bir kez daha ekranlarda sevenleriyle buluştu. "Yutkunamıyorum", Keremcem askerden döndükten sonra ekranlarla buluştu. 2011 yılında "Hayata" albümünü yayımladı.

KEREMCEM EVLİ Mİ ÇOCUĞU VAR MI?

Keremcem, 2014 yılında oyuncu Seda Güven ile Paris'te evlendi. 2015 yılında Seda Güven'le yollarını ayırdı. Ünlü çiftin bu evlilikten çocuğu bulunmuyor.

KEREMCEM BURCU, BOYU VE KİLOSU

182 cm boyundaki ve 74 kg ağırlığındaki Keremcem'in burcu Oğlaktır.

BAŞIM BELADA AZAM KAMBER KİMDİR?

Kafasına koyduğunu sonunu düşünmeden yapmaya yatkın, oldukça inatçı, lider ruhlu ve pes etmeyi sevmeyen eski bir polis. Ailesine ve arkadaşlarına çok düşkün. Adaletsizliğe, haksızlığa hiç tahammülü yok. Eski sevgilisi Sibel'i kaybettiğinden beri kendini aşka kapatan Azam'ın en büyük korkusu babasını hayal kırıklığına uğratmaktır.