NAZLI ÇELİK KİMDİR? | Nazlı Çelik nereli, kaç yaşında, hangi kanallarda çalıştı? Özel hayatı ve kariyeri...

Nazlı Çelik, Star TV ekranlarında sunduğu ana haber sergilediği eleştirel tutumunun yanı sıra terör eylemlerinin yoğun olduğu dönemde Hakkari Yüksekova'ya giderek askerlere verdiği destekle hafızalara kazınan gazeteci ve haber sunucusudur. Ünlü isim hakkında Nazlı Çelik kimdir? Nazlı Çelik nereli, kaç yaşında, hangi kanallarda çalıştı? sorularının cevabı merak edilirken detayları haberimizde derledik.

NAZLI ÇELİK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1977 senesinde İstanbul'da doğan 46 yaşındaki Nazlı Çelik, Doğuş Holding'in yöneticilerinden Yücel ve Semra Çelik'in kızıdır. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul'da, lise eğitimini ise İsviçre'de bir yatılı okulda tamamladı. ABD'nin Boston şehrinde Emerson College'da hem televizyon hem psikoloji alanında eğitim gördü.

1999 yılında Türkiye'ye döndü. NTV Haber'de polis adliye muhabirliği yaptı. 2002 yılında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığının davetlisi olarak Beyaz Saray ve Pentagon gezilerini içeren bir eğitim gördü. 2005 yılında Erdoğan Aktaş'la beraber Kenan Işık döneminde Star TV'ye geçti ve 2006 yılından beri Star Haber'i sunuyor.

2008 yılında Uğur Dündar'ın Star Haber'i sunduğu kısa zamanda muhabirlik yapmıştır. Ardından Murat Çelik Star TV'den ayrıldıktan sonra muhabirliği bıraktı ve Hafta Sonu Haberleri sundu. 2011 yılında Uğur Dündar, Star Haber'i bıraktıktan sonra hafta içi haberciliğine geri döndü.

2014 yılında güvenlik güçlerine taş atarken çekilen görüntüleriyle görüntülenen HDP milletvekili Aysel Tuğluk'u eleştirmiştir. 16 Mart 2016 tarihinde Mardin, Nusaybin'e gitti. Olayları yaşayarak anlattı. Bu olayların ardından Nisan'ın başında Hakkâri, Yüksekova'ya gitti. O bölgede yaşananları da haber yaptı.

Nazlı Çelik'e Hakkâri-Yüksekova'daki haberinden sonra Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkâri Milletvekili Abdullah Zeydan tepki göstermiş, Zeydan, Çelik'e "Kan üzerinden reyting" suçlamasında bulunmuş, Çelik, bu suçlamalara "Bu görüntüdeki yer, Hollywood'da film seti değil. Asker ve polisler de figüran değil. Çevredeki binaların üzerindeki delikler de matkap deliği değil. Onlarca şehidin verildiği, pek çok teröristin öldürüldüğü Yüksekova'nın ta kendisi." diyerek cevap vermiştir.

NAZLI ÇELİK HANGİ KANALLARDA ÇALIŞTI?

1999-2005: NTV

2005-günümüz: Star TV

NAZLI ÇELİK ÖZEL HAYATI

1999 yılında Burak Öztarhan ile evlendi ve 2012 yılında boşandı. Ardından 14 Şubat 2015 tarihinde Serdar Bilgili ile Madrid'de evlenmiş 6 ay sonra boşanmıştır.

NAZLI ÇELİK TV PROGRAMLARI

9: Seçim 1999 (NTV) (Erdoğan Aktaş ile birlikte)199

1999-2005: NTV Haber (NTV)

2002: Seçim 2002 (NTV) (Erdoğan Aktaş ile birlikte)

2004: Seçim 2004 (NTV) (Erdoğan Aktaş ve Bahar Feyzan ile birlikte)

2005-2006: Nazlı Öztarhan ile Gece Haberleri (Star TV)

2006: Kırmızı Koltuk (Star TV) (Erdoğan Aktaş ile birlikte)

2006-2008: Star TV Ana Haber Bülteni (Star TV)

2007: Türkiye'nin Seçimi 2007 (Star TV) (Erdoğan Aktaş ile birlikte)

2008-2011: Haftasonu Haberleri (Star TV)

2014: Nazlı Çelik ile Star'da Seçim 2014 (Star TV)

2017-günümüz: Star TV Ana Haber Bülteni (Star TV)

NAZLI ÇELİK ALDIĞI ÖDÜLLER

2007

34. Altın Kelebek Ödülleri En İyi Kadın Haber Sunucusu

2013

40. Altın Kelebek Ödülleri En İyi Kadın Haber Sunucusu

2014

41. Magnum Altın Kelebek Ödülleri En İyi Kadın Haber Sunucusu

5. Ayaklı Gazete Ödülleri En İyi Kadın Haber Spikeri

2015

42. Pantene Altın Kelebek Ödülleri En İyi Kadın Haber Sunucusu

Haliç Üniversitesi Ödülleri Yılın En iyi Haber Programı

Marmara Üniversitesi Ödülleri Yılın En İyi Anchorwomen'ı

2016

3. Lacivert Ödülleri En İyi Haber Sunucusu

43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri En İyi Kadın Haber Sunucusu

3. Altın Palmiye Ödülleri Yılın Kadın Haber Sunucusu

2017

16. YTÜ Yılın Yıldızları Ödülleri En Beğenilen Haber Spikeri

1. Müzikonair Ödülleri En İyi TV Haber Sunucusu

Çekmeköy 2023 2. Sosyal Farkındalık Ödülleri En İyi Kadın Haber Spikeri

4. Altın Palmiye Ödülleri Yılın Kadın Haber Sunucusu

6. Ayaklı Gazete Ödülleri Yılın En İyi Kadın Haber Sunucusu

44. Pantene Altın Kelebek Ödülleri En İyi Kadın Haber Sunucusu

2018

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Ödülleri Yılın En İyi Haber Sunucusu

Okan Üniversitesi Yılın En'leri Ödülleri Yılın En İyi Haber Sunucusu

2. Müzikonair Ödülleri En İyi TV Haber Sunucusu

Gelişim Üniversitesi 7. Medya Ödülleri En İyi Kadın Haber Spikeri

5. Altın Palmiye Ödülleri Yılın Kadın Haber Sunucusu

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi Ödülleri Yılın Mimar Sinan'ı

7. Ayaklı Gazete Ödülleri En İyi Kadın Haber Sunucusu

3. Sultanbeyli Genç İşadamları Derneği Ödülleri En İyi Haber Sunucusu

2019

Vergi Müfettişleri Derneği Başarı Ödülleri En Başarılı Ana Haber Sunucusu

Gelişim Üniversitesi 8. Medya Ödülleri En İyi Kadın Haber Spikeri

Best Of Kültür Ödülleri Yılın Kadın Haber Spikeri

6. Altın Palmiye Ödülleri Yılın Kadın Haber Sunucusu

3. Türkiye Altın Marka Ödülleri Yılın Televizyoncusu

2020

8. Ayaklı Gazete Ödülleri En İyi Haber Programı Sunucusu

2021

47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri En İyi Kadın Haber Sunucusu