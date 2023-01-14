Haberler Kimdir TANEM SİVAR KİMDİR? | Tanem Sivar kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, çocuğu var mı? - Tanem Sivar burcu, boyu, kilosu...

TANEM SİVAR KİMDİR? | Tanem Sivar kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, çocuğu var mı? - Tanem Sivar burcu, boyu, kilosu...

Ekranların en sevilen yarışma programlarından Masterchef'e katılan Tanem Sivar, izleyicilere keyif dolu anlar yaşattı. Sezonu ünlüler yarışıyla kapatan Masterchef'e katılan Tanem Sivar hakkında arama motorlarında 'Tanem Sivar kimdir? Tanem Sivar kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, çocuğu var mı? - Tanem Sivar burcu, boyu, kilosu kaç?' sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 17:40
TANEM SİVAR KİMDİR? | Tanem Sivar kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, çocuğu var mı? - Tanem Sivar burcu, boyu, kilosu...

Ekranların fenomen isimlerinden Tanem Sivar, bu kez Masterchef Türkiye programı ile karşımıza çıktı. İzleyenlerin kahkalara boğulduğu ve hem yarışmacıların hem de seyircilerin eğlence dolu dakikalar geçirdiği Masterchef Ünlüler etabında yarışan Tanem Sivar hakkında arama motorlarında araştırılan Tanem Sivar kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, çocuğu var mı? - Tanem Sivar burcu, boyu, kilosu kaç? sorularının cevabını haberimizde derledik.

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TANEM SİVAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NE?

5 Temmuz 1980'de ABD'de dünyaya gelen 42 yaşındaki Tanem Sivar, Özel Marmara Koleji'nden mezun oldu. Daha sonra San Diego State Üniversitesi'nin Televizyon-Sinema Bölümü'nden mezun oldu. Belli bir dönem Fox TV'de çalıştı. 2005 yılında Acun Ilıcalı'yla birlikte çalıştı. Lig TV'de 21 adlı spor programını sundu.

2010 yılında Güney Afrika'da Dünya Futbol Şampiyonası'nda TRT için Şebnem Dönmez, Tülin Şahin, Seray Sever ve Aysun Kayacı ile birlikte çekimler ve röportajlar yaptı. 2013'te CNN Türk'te "Cumartesi sabahları iki kahve arası" adlı programı sundu.

TANEM SİVAR EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Tanem Sivar, 14 Aralık 2015 tarihinde yelken sporcusu Edhem Dirvana ile evlendi. 2017 yılında anne oldu. Çiftin Süleyman ve Kemal adında 2 oğlu var.

TANEM SİVAR BURCU, BOYU, KİLOSU...

1,58 metre boyundaki ve 49 kilo ağırlığındaki Tanem Sivar'ın burcu Yengeçtir.

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