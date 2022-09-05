BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI ELİF KİMDİR? | Seray Kaya kimdir, nereli, kaç yaşında? Seray Kaya evli mi, kilosu, boyu kaç, burcu ne?

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI ELİF karakteriyle diziseverlerin hayranlığını kazanan Seray Kaya, dizideki başarılı performansıyla vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bazı bölümleri İtalya'da, bazıları ise İstanbul, Beyoğlu'nda çekilen dizinin başrol oyuncusu hakkında arama motorlarında araştırılan Seray Kaya kimdir, nereli, kaç yaşında? Seray Kaya evli mi, kilosu, boyu kaç, burcu ne? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

SERAY KAYA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

4 Şubat 1991'de İstanbul'da doğan 30 yaşındaki başarılı oyuncu Seray Kaya, 2012-2014 yılları arasında atv'de yayınlanan Huzur Sokağı adlı dizide "Rezzan" karakterini canlandırmıştır. 2014 ile 2015 yılları arasında Kocamın Ailesi adlı dizide "Miray" karakterini canladırmıştır. 2016-2017 yılları arasında Show TV'de yayınlanan Gülümse Yeter adlı dizide "Gül Özdemir" karakterini canlandırmıştır. 2017 ile 2020 yılları arasında Kadın dizisinde "Şirin Sarıkadı" karakterini canlandırarak ile asıl çıkışını yakalamıştır.

Yapım yılı 2019 olan Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filminde "Maria" karakterini canlandırarak ilk beyaz perde deneyimini yaşamıştır. atv'de yayımlanan Kuruluş Osman dizisinde 2020-2021 yılları arasında "Lena Hatun" karakterini canlandırmıştır. Seray Kaya, en son Mahkum adlı dizide Cemre Uysal karakterini canlandırmışır.

SERAY KAYA EVLİ Mİ, KİLOSU, BOYU KAÇ, BURCU NE?

30 yaşındaki bekar oyuncu Seray Kaya 1.64 metre boyunda, 52 kilo ve kova burcudur.

SERAY KAYA OYNADIĞI FİLM VE DİZİLER

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı (Maria - Başrol oyuncusu)

Huzur Sokağı (Rezzan - Yardımcı oyuncu)

Kocamın Ailesi (Miray Ar)

Gülümse Yeter (Gül Özdemir - Başrol oyuncusu)

Kadın (Şirin Sarıkadı)

Kuruluş Osman (Lena Hatun - Yardımcı oyuncu)

Mahkum (Avukat Cemre Uysal - Başrol oyuncusu)

Bir Küçük Gün Işığı (Elif - Başrol oyuncusu)

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI ELİF KİMDİR?

Elif, organizasyon şirketi sahibi, düşünceli, nazik ve yetenekli bir kadın. Aşk dolu evliliği ve sıfırdan var ettiği başarılı bir kariyeri vardır. Elif'in kusursuz hayatı kara bir haberle tepetaklak olur. Tüm ezberleri bozulup her şeye yeniden başlamak zorunda kalırken minik bir mucize, Elif'in karanlık hayatını gün ışığına çıkarır.