BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI FIRAT KİMDİR? | Berk Oktay kimdir, nereli, kaç yaşında? Berk Oktay evli mi, kilosu, boyu kaç, burcu ne?

atv ekranlarının yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nda hayat verdiği Fırat karakteriyle dizi dünyasına ismini altın harflerle yazan Berk Oktay'ın gerçek hayatı merak ediliyor. Bazı bölümleri İtalya'da, bazıları ise İstanbul Beyoğlu'nda çekilen dizi hakkında araştırmalar artarken vatandaşların arama motorlarında sık sık baktığı Berk Oktay kimdir, nereli, kaç yaşında? Berk Oktay evli mi, kilosu, boyu kaç, burcu ne? sorularının cevabı haberimizde...

BERK OKTAY KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

28 Ekim 1982'de Ankara'da doğan 39 yaşındaki başarılı oyuncu Berk Oktay, 2000-2006 yılları arasında modellik yaptı. 100'ün üzerinde defileye çıktı.

Kariyerine 2004 yılının Haziran ayından sonra yurt dışında devam etti. Paris'e yerleşti ve Milano, Tokyo, Dubai, Moskova gibi şehirlerde D&G, Ferre, Gucci ve Prada gibi birçok markayla çalıştı. Üniversite eğitimini tamamlamak için Türkiye'ye döndü ve 2007 yılının Şubat ayında Türker İnanoğlu'ndan aldığı teklifle Türvak'tan özel oyunculuk dersi alarak Erler Film ile sözleşme imzaladı.

Tatlı Bela Fadime dizisiyle tanındı. Ardından Akasya Durağı adlı dizide yer aldı. Daha sonra Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde rol aldı. Bu diziden ayrıldıktan sonra kariyerine atv'de yayınlanan Alev Alev dizisi ile devam etti. Star TV'de yayınlanan Benim Hala Umudum Var adlı dizide Hakan karakterini canlandırdı. Daha sonra Aşktan Kaçılmaz adlı dizide oynadı. Show TV'de daha önce yayınlanan İlişki Durumu: Karışık adlı dizide Can Tekin karakterini canlandırmıştır.

9 Nisan 2017 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan Savaşçı dizisinde Yüzbaşı Kağan Bozok karakteriyle başrol oynadıktan sonra diziden ayrılan Oktay, Kasım 2020 tarihinden Haziran 2022'ye kadar aynı kanalda yayımlanan Yasak Elma dizisinde Çağatay karakterini canlandırdı. Son olarak atv'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı dizisinde Fırat karakterini canlandırmaktadır.

BERK OKTAY EVLİ Mİ, KİLOSU, BOYU KAÇ, BURCU NE?

2016'da Merve Şarapçıoğlu ile evlenen Berk Oktay, 2020'de boşandı. 1.91 metre boyundaki 77 kg Oktay'ın burcu akreptir.

BERK OKTAY OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Tatlı Bela Fadime - Levent

Akasya Durağı - Murat Aydın

Arka Sokaklar - Sinan Bahadır

Umut Yolcuları - Konuk oyuncu

Alev Alev - Murat

Benim Hala Umudum Var - Hakan Demirer

Aşktan Kaçılmaz - Berzan

İlişki Durumu: Karışık - Can Tekin

İlişki Durumu: Evli

Savaşçı - Yüzbaşı Kağan Bozok

Yasak Elma - Çağatay Kuyucu

Bir Küçük Gün Işığı - Fırat Soykök

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI FIRAT KİMDİR?

Fırat zeki, çalışkan, dürüst, güvenilir bir adam. Arkan Holding'in yönetim kurulu başkanı, annesi Ümran'ın gözbebeği, ailenin geleceğidir. Fırat ailesini gözünden sakınırken omuzlarına taşıması hiç de kolay olmayan yükler alır. Elif'le tanıştıktan sonra hayatı hiç ummadığı kadar karışır ama aşk her zorluğu aşması için ona gereken gücü verir.