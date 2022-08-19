Dele Alli kimdir, kaç yaşında, nereli? Dele Alli'nin oynadığı takımlar ve kariyer hayatı! - TRANSFER HABERLERİ

Beşiktaş'ta adı en sık geçen futbolculardan biri haline gelen Dele Alli'nin futbol kariyeri merak konusu haline geldi. Siyah-beyazlı takıma transferi konuşulan futbolcu hakkında Dele Alli kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı, geçen sezon kaç gol attı, mevkisi nedir? sorularının cevabını haberimizde derledik.

DELE ALLI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Milton Keynes'da doğup büyüyen Nijerya asıllı İngiliz futbolcu Dele Alli (tam adıyla Bamidele Jermaine Alli), 11 Nisan 1996'da doğdu. 26 yaşındaki futbolcu Buckinghamshire'da Yoruba Nijeryalı bir baba ve İngiliz bir anneden dünyaya geldi. Babası Kenny'nin, Dele'nin doğumundan bir hafta sonra Amerika'ya taşındığı biliniyor. Dele eğitim hayatını Stantonbury Kampüsü ve Wolverton'daki Radcliffe Okulu'nda geçirdi.

Dele başlarda alkol sorunu olan annesi ile yaşamaktaydı. 13 yaşında MK Dons'lu bir başka genç futbolcunun ailesinin yanına taşındı. 2016 yazında Alli ailesiyle herhangi bir bağ hissetmediği için formasında Alli ismini kullanmaktan vazgeçti.

Dele Alli, çocukluğunda Steven Gerrard, Jason Puncheon ve Yaya Touré'yi kendisine idol olarak görmüş ve Liverpool hayranı olarak büyümüştür.

DELE ALLİ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Kariyerine 2013 yılında MK Dons takımında başlayan Dele Alli, 2015 yılında 6.63 milyon euro bonservis bedeliyle Tottenham'a transfer oldu.

Aynı yıl MK Dons'a kiralanan İngiliz futbolcu, 31 Mayıs'ta Tottenham'a döndü.

Burada 7 yıl oynamasının ardından 2022'nin başında bedelsiz olarak Everton'a geldi.

Dele Alli'nin Everton'daki sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.