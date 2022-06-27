Haberler Kimdir MARKO LIVAJA KİMDİR? | Marko Livaja kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Nereli?

MARKO LIVAJA KİMDİR? | Marko Livaja kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Nereli?

Galatasaray ile adı anılan Marko Livaja, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Marko Livaja'nın hayatı, kariyeri ve özellikleri araştırılıyor. Peki, Marko Livaja kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Nereli?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 10:30 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 11:00
MARKO LIVAJA KİMDİR? | Marko Livaja kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Nereli?

Galatasaray transfer hedefi Hırvatistanlı forvet Marko Livaja sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Futbolseverler, Marko Livaja'nın kariyeri ve hayatı hakkında detayları araştırıyor. Peki, Marko Livaja kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda oynadı?

MARKO LIVAJA KİMDİR?

Marko Livaja, 26 Ağustos 1993 yılında Hırvatistan'ın Split şehrinde dünyaya gelmiştir. 184 cm boyundaki Marko Livaja, satrafor pozistonunda oynamaktadır. Livaja, Hırvatistan Milli Takımı'nda 13 kez oynamış ve 2 gol kaydetmiştir. Golcü oyuncu 34 maçta 28 gol kaydetmiş, 7 de asist üretmiştir. Livaya, NK Omladinac'ta futbola başlamıştır. Hajduk Split, FC Lugano, Inter, Casena, Atalanta, Rubin Kazan, Empoli, Las Palmas, AEK gibi ekiplerde forma giymiştir.

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