Haberler Kimdir DURSUN ÖZBEK KİMDİR? | Dursun Özbek kaç yaşında, nereli? Dursun Özbek'in hayatı...

DURSUN ÖZBEK KİMDİR? | Dursun Özbek kaç yaşında, nereli? Dursun Özbek'in hayatı...

Galatasaray Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkan adayı olan Dursun Özbek'in hayatı gündemde yerini aldı ve araştırılmaya başladı. Geçmiş tecrübelerine istinaden sarı kırmızılı takımı tekrar zirveye taşımak istediğini açıklayan Özbek, yaptığı konuşmalarla futbolseverlerin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Peki, Dursun Özbek kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Dursun Özbek'in serveti ne kadar? İşte Dursun Özbek'in kariyer geçmişi ve biyografisi...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi 11:30
DURSUN ÖZBEK KİMDİR? | Dursun Özbek kaç yaşında, nereli? Dursun Özbek'in hayatı...

Galatasay'ın 103. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde toplanacak ve genel kurulda kongre divan heyetinin oluşturulup, açılışın yapılmasının ardından seçimler başlayacak. 8 bin 862 üyenin seçme hakkına sahip olduğu seçimlerde, Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu arasında oy çoğunluğuna göre bir karara varılmış olacak. Peki, Dursun Özbek kimdir, ne iş yapıyor? Dursun Özbek kaç yaşında, serveti ne kadar? İşte Dursun Özbek'in hayatına dair merak edilenler...

DURSUN ÖZBEK KİMDİR?

Dursun Özbek, 25 Mart 1949 tarihinde Giresun'da dünyaya gelmiştir ve tam adı Dursun Aydın Özbek'tir. Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1974 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi'ni bitiren Özbek, İTÜ Spor Kulübü'nde hem üniversite takımında, hem de Amatör 1. Küme'de futbol oynamıştır.

1972 yılında otomotiv sektöründe çalışmaya başlayan Özbek, kardeşi Mehmet Özbek ile birlikte Taksim'de, Talimhane'de 6 metrekarelik bir dükkanda yedek parçacılığa başlamıştır.

1988 yılından bu yana turizm sektöründe Nippon ve Point Hotel zincirleriyle İstanbul'da, Antalya'da Kimeros ve Mabiche otelleri ile hem yatırımcı hem de işletmeci olarak iş hayatına devam eden Özbek, 2011 yılında Galatasaray'ın başkanı Ünal Aysal'ın kadrosunda yer alsa da kısa bir süre sonra kendi isteğiyle görevi bırakmıştır.

25 Ekim 2014 tarihinde Duygun Yarsuvat Galatasaray'ın başkanı seçildikten sonra Galatasaray SK Yönetim Kurulu'na seçilen Özbek, aynı tarihte Başkan yardımcısı görevini üstlenmiştir.

23 Mayıs 2015 tarihinde yapılan Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısındaki seçimde eski başkan Duygun Yarsuvat'ın desteklediği Dursun Aydın Özbek, Galatasaray'ın 36. Başkanı olarak seçilmiştir fakat 20 Ocak 2018 tarihinde düzenlenen Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Seçim Genel Kurulu'nda rakibi Mustafa Cengiz'e karşı kaybeden Özbek, Galatasaray Başkanlığı ve Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan ayrılmıştır.

Fransızca ve İngilizce bilen Dursun Aydın Özbek, evli ve 2 çocuk babasıdır.

DİĞER
Justin Bieber hastalığını sosyal medyadan duyurdu! Son hali hayranlarını üzdü... "Hastalığım giderek kötüleşiyor!"
Rize'de modern Türk mimarisinin fıkra gibi örneği: Balkon var kapı yok
F.Bahçe yıldız avında! Sol kanat adayları belli oldu
Trabzonspor transfer için stratejisini belirledi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
EŞREF HAMAMCIOĞLU KİMDİR?
Lincoln Henrique kimdir?
İSTANBUL İZMİR ANKARA HAVA DURUMU
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray'a kötü haber geldi! O rakamdan vazgeçmiyor Galatasaray'a kötü haber geldi! O rakamdan vazgeçmiyor 11:40
Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'dan flaş karar! Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'dan flaş karar! 11:08
Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı saat kaçta? 11:02
Final serisinde durum eşitlendi! Final serisinde durum eşitlendi! 10:49
Alternatifi o ülkede aranıyor! Alternatifi o ülkede aranıyor! 10:18
Lüksemburg - Türkiye maçı saat kaçta? Lüksemburg - Türkiye maçı saat kaçta? 09:45
Daha Eski
Lüksemburg - Türkiye maçı saat kaçta? Lüksemburg - Türkiye maçı saat kaçta? 09:17
F.Bahçe'den sürpriz atak! Teklif yapılacak F.Bahçe'den sürpriz atak! Teklif yapılacak 08:32
Alex de Souza'nın acı günü! Alex de Souza'nın acı günü! 07:43
Jesus yeniden İstanbul'da Jesus yeniden İstanbul'da 01:18
Jesus yeniden İstanbul'da Jesus yeniden İstanbul'da 01:17
F.Bahçe yıldız avında! Sol kanat adayları belli oldu F.Bahçe yıldız avında! Sol kanat adayları belli oldu 00:12