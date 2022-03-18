Haberler Kimdir Rüya Demirbulut kimdir? Kaç yaşındadır? Rüya Demirbulut nereli?

Rüya Demirbulut kimdir? Kaç yaşındadır? Rüya Demirbulut nereli?

Daha önce TRT1’de yayınlanan Tek Yürek dizisinde rol alan genç Rüya Demirbulut arama motorlarından sıkça araştırılıyor. Rüya Demirbulut yaş yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Rüya Demirbulut kimdir? Kaç yaşındadır? Rüya Demirbulut nereli? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2022 Cuma 17:08
Rüya Demirbulut kimdir? Kaç yaşındadır? Rüya Demirbulut nereli?

Rüya Demirbulut'un hayatına dair ayrıntılar araştırılıyor.

Daha önce TRT1'de yayınlanan Tek Yürek dizisinde rol alan genç Rüya Demirbulut ile ilgili arama motorlarından sıkça araştırmalar ypaılıyor.

RÜYA DEMİRBULUT KİMDİR?

1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Rüya Helin Demirbulut, Güzel oyuncu Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun oldu.

2015 yılında Lysistrara Düşleri isimli tiyatro oyununda sahne alan Demirbulut, 2019 yılında TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşan Tek Yürek isimli dizide rol aldı.

Reklam filmlerinde de boy gösteren Rüya Demirbulut, orta derecede İngilizce biliyor, yüzme sporu ile ilgileniyor. Demirbulut'un boyu 1.68 cm, kilosu ise 54'tür.

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