ÇAĞLA ŞIKEL KİMDİR? Kaç yaşında, nereli? Çağla Şıkel'in boyu kaç?

Ünlü oyuncu, sunucu ve manken Çağla Şıkel, corona virüsüne yakalandığını açıkladı. Soyal medya hesabından yaptığı paylaşımla corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklayan Şıkel, iyi olduğunu belirtti. Çağla Şıkel'in corona virüsünün testinin pozitif çıkması sonrası Çağla Şıkel ile ilgili bilgiler arama motorlarında aratılmaya başlandı. Peki, Çağla Şıkel kimdir? İşte detaylar...

ÇAĞLA ŞIKEL KİMDİR?

Çağla Şıkel, 2 Ocak 1979'da, Asuman ve Hüseyin Şıkel çiftinin ikinci çocuğu olarak İstanbul'da doğdu. Mali müşavir olan babası Karslı bir Azerbaycanlı, ev hanımı olan annesi ise Çerkes kökenleri de bulunan bir Adanalıdır. Berna adında bir ablası vardır.

Çağla Şıkel, eğitim hayatına İstanbul'da 1985-1989 tarihleri arasında Ahmet Hamdi Tanpınar İlkokulu'nda başladı ve ilkokul 4. sınıftan itibaren İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda bale eğitimi aldı. İlkokulu bitirdikten sonra 1990-1993 yılları arasında ortaokul eğitimini, 1993-1996 yılları arasında lise eğitimini tamamladı. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda 1997-1999 yıllarında lisans eğitimi aldı ve 1999 senesinde mezun oldu.

Çağla Şıkel, 1996 yılında Odessia adlı sinema filminde oynadı ve 1997 yılında Miss Turkey yarışmasında birinci oldu. Sonrasında katıldığı Seyşel Adaları'nda yapılan Miss World 97 Güzellik Yarışması ile dünya dördüncüsü yani Avrupa Güzeli (Europe's Queen of Beauty) ödülünü aldı.

1997-2003 tarihleri arasında Fransa, ABD, Almanya, Çin, Rusya, Yunanistan, İsviçre ve Mısır'da defilelere çıktı. 2004 yılında Cennet Mahallesi'nde ve 2008'de Görgüsüzler dizisinde oynadı.

Eğitimini aldığı ancak, uzun süre ara verdiği baleye, tam 16 yıl sonra, 11. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde Samsun Devlet Opera ve Balesi dansçılarıyla, "Bach Alla Turca" adlı bale eseriyle, 10-11 Ağustos 2013 tarihlerinde sahne alarak geri döndü. YouTube kanalı üzerinden düzenli olarak videolar yayımlamaktadır.

KİŞİSEL YAŞAMI

Çağla Şıkel, 2002 yılında kendisi gibi manken olan Bozok Gören ile kısa süreli bir aşk yaşadı. Daha sonra Beyazıt Öztürk ile bir birlikteliği oldu.

1.80 boyundaki Çağla Şıkel, yaklaşık 4 sene pop şarkıcısı Emre Altuğ ile beraber oldu. Çift, 10 Ağustos 2008 tarihinde eğlence mekanı Sortie'de evlendi. Şıkel, 18 Aralık 2008'de ilk bebeğine hamile olduğunu açıkladı. Fakat aynı hafta aniden rahatsızlanarak bebeğini düşürdüğünü öğrendi. 31 Ekim'de Kuzey adını verdiği bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Uzay adında bir oğlu daha vardır.

Çağla Şıkel ve Emre Altuğ çifti 12 Ocak 2015 tarihinde boşandı.