Roland Sallai kimdir? Roland Sallai kaç yaşında, nereli? Fenerbahçe'nin gündemindeki Roland Sallai'nin mevkisi ne?

Kış transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin transfer gündemine aldığı Macar futbolcu Roland Sallai'den sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir hamle geldi. 24 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin paylaşımına alev emojisi attı. Sallai'nin bu hamlesi sonrası oyuncunun sarı-lacivertli kulübe transfer olacağı iddia edildi. İşte Roland Sallai'nin kariyeriyle ilgili tüm bilgiler...

⚽ROLAND SALLAI KİMDİR?

22 Mayıs 1997 tarihinde Macaristan'ın Budapeşte kentinde dünyaya gelen Roland Sallai futbola ülkesinin Diosgyör takımının altyapısında başladı. Siofok, Puskas ve Videoton takımlarının altyapılarında da forma giyen futbolcu, 2014 yılında Puskas ile profesyonel sözleşme imzaladı.

2016 yılında 300 bin Euro karşılığında İtalyan ekibi Palermo'ya kiralanan Sallai, 2017 yılında 2 milyon Euro karşılığında APOEL Nikosia'nın yolunu tuttu. 2018 yılında 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Freiburg'a transfer olan Macar kanat oyuncusu, bu sezon çıktığı 17 maçta 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai ile milli takımdan arkadaş olan Roland Sallai, Macaristan Milli Takımı ile çıktığı 30 maçta 5 gol kaydetti. 1.82 boyundaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro.