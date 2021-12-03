Devre arası transfer dönemi oldukça hareketli geçecek. Corona virüsü salgını ile birlikte ekonomik olarak daha zor bir döneme giren kulüpler, bonservisi elinde olan futbolculara yöneliyor. Transfer piyasasının kritik isimleri arasında Kevin Mirallas da yer alıyor. Peki, Kevin Mirallas kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda forma giydi? Hangi pozisyonda oynuyor?

⚽ 🔎KEVIN MIRALLAS KİMDİR?

Kevin Mirallas, 5 Ekim 1987 yılında Belçika'nın Liege kentinde dünyaya geldi. Belçikalı futbolcu, Kevin Mirallas futbola 12 yaşında Belçika'nın köklü kulüplerinden biri olan R. Standard de Liège'de başladı. Bu takımda Sağ kanatta şans bulan oyuncu Hızı ve tekniğiyle takımına büyük katkı sağladı. 2004 yılında gösterdiği performansla birçok Dünya devinin dikkatini çeken Kevin Mirallas, 2004 transfer döneminde vatandaşı Eden Hazard'ın da formasını giydiği Fransa'nın Lille takımına transfer oldu. Bazı UEFA Kupası maçlarında da şans bulan Belçika'lı Mirallas birçok Fransız kulübün dikkatini çekti. Lille'de 4 sezon boyunca 78 maçta görev yapan oyuncu genç yaşına rağmen 10 gol atma başarısını gösterdi. Saint Etienne'in uzun süre peşinde koştuğu oyuncu, 2008 yılında 4,000,000 € bonservis ücretiyle Saint Etienne takımına transfer oldu. Olympiakos ve Everton gibi kulüplerde de oynayan Mirallas, Son olarak Gaziantep FK forması giydi. Mirallas Süper Lig'de 28 maçta 5 gol 6 asist ile oynadı.